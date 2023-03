A revitalização agrícola de Fukushima

Graças à resiliência da comunidade agrícola, os consumidores voltaram a poder desfrutar dos produtos da região de Fukushima.

Gradualmente, a produção agrícola de Fukushima está a recuperar, fruto do trabalho dos agricultores e dos esforços de descontaminação. Segundo as autoridades japonesas, as taxas de radioatividade estão hoje ao mesmo nível das das grandes cidades mundiais.

Recentemente, a cervejaria Suzuki regressou à sua cidade natal, no Namie, uma das zonas mais atingidas pelo incidente nuclear. O antigo edifício da empresa, arrasado pelo tsunami, situava-se perto do porto e era muito frequentado pelos pescadores locais.

Daizuke Suzuki desenvolveu um novo tipo de saké euronews

Uma nova esperança para a comunidade local

Ao regressar a Namie, Suzuki Daizuke quis dar esperança à comunidade local. "Antes do terramoto, existiam cerca de 120 barcos de pesca, agora são menos de 30. Para apoiar a indústria pesqueira local, avaliámos a compatibilidade entre os pratos de peixe mais consumidos pela comunidade local, e o nosso saqué. Com o recurso à Inteligência Artificial, desenvolvemos um saqué chamado Associação entre peixe e saké", contou à euronews o presidente da empresa.

Tradicionalmente, o saqué é elaborado a partir de um tipo de arroz diferente do que se come. Após o processo de descontaminação do solo, foi dada prioridade ao cultivo de arroz para alimentação. Nessa altura, Suzuki Daisuke optou pela inovação. "Fiz saqué com arroz que comemos habitualmente, e acho que é delicioso. Para além disso, pensei que através do nosso saquê poderia dar a conhecer às pessoas o facto de o arroz produzido no Namie não ter nada de estranho", afirmou o responsável.

Os visitantes da Wonder Farm podem apanhar os produtos e prová-los euronews

A aposta em novos negócios associados à agricultura

Os agricultores e produtores da região tentaram responder às preocupações dos consumidores com iniciativas inovadoras. Por exemplo, foi criada a Wonder Farm, uma espécie de parque temático dedicado ao tomate na cidade de Iwaki. Graças a estufas às técnicas de cultivo de plantas sem solo, Motoki Hiroshi conseguiu aumentar a produção após a catástrofe.

Os consumidores são convidados a visitar a quinta e a apanhar os seus próprios frutos para avaliarem a qualidade e o sabor dos produtos.

"Os clientes poderão perceber que os vegetais são seguros se virem a área local e conhecerem os produtores que apanham os vegetais. O meu objetivo é restaurar a agricultura e o turismo. Foi a razão pela qual, para além da agricultura, abri um restaurante, uma loja agrícola e uma fábrica. Quis criar instalações onde as pessoas pudessem vir e divertir-se", disse Motoki Hiroshi presidente da Wonder Farm.

Os visitantes podem ver de perto o trabalho agrícola, provar pratos à base de tomate e comprar produtos únicos como miso de tomate e gelado de tomate. "Após o terramoto, acabei por me ligar a muitas pessoas diferentes. Todas se apaixonaram pelos produtos de Fukushima. Muita gente pensou que era uma pena que produtos tão saborosos e de boa qualidade não pudessem ser exportados. Eles queriam ajudar-me a exportá-los para todo o mundo", acrescentou o responsável.

Em Tóquio, o chef francês Dominique Corby possui um restaurante franco-japonês e compra os tomates da Wonder Farm. Dominique Corby começou a trabalhar com os produtores de Fukushima em 2010. Poucos dias antes do desastre, tinha visitado os campos. Mais tarde, o chef francês decidiu envolver-se na recuperação e acompanhamento da produção. "Esta é uma das regiões mais ricas do Japão. Não é apenas riqueza pessoal, mas uma riqueza de produtos. Podemos comer estes produtos com 100% de segurança. Já vi todos as etapas da venda dos produtos, é incrível. Por isso penso que os produtos de Fukushima podem ser consumidos com verdadeiro prazer", sublinhou Dominique Corby.