Drone ucraniano provoca três feridos na Rússia

Uma explosão numa zona residencial provocou três feridos na cidade russa de Kireyevsk, que se situa a menos de 200 quilómetros de Moscovo e a mais de 300 da fronteira com a Ucrânia.

De acordo com as autoridades russas, a explosão foi causada por um drone ucraniano carregado com explosivos.

O Ministério da Defesa da Rússia adianta que o drone tinha por missão realizar um ataque em território russo e que foi intercetado por um sistema de defesa aérea, acabando por cair depois de danificarem o seu sistema de navegação.