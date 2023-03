O primeiro-ministro do Iraque Mohammed Shia’ al-Sudani ordenou a suspensão das horas de trabalho esta segunda-feira em todas as províncias do país devido ao mau tempo.

As fortes chuvas que estão a assolar o Iraque provocaram no domingo inundações em diversas províncias. Algumas já tinham decidido de forma independente a suspensão dos horários de trabalho, uma decisão agora alargada a todo o país pelo chefe do Governo.

O nível dos rios subiu em diversas zonas e a água alagou muitas estradas e até inundou edifícios, incluindo a grande mesquita de Kufa e o aeroporto internacional de Najaf.

Até ao momento, não há registo de vítimas desta intempérie no Iraque.