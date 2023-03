Greve na Alemanha paralisa transportes e promete ficar para a história

Terminais de comboios vazios, aeroportos desertos, autocarros parados e passageiros à beira de um ataque de nervos.

Esta segunda-feira, o silêncio sentiu-se em várias partes da Alemanha, mas a greve nacional de 24 horas, dos trabalhadores do setor transportes, está a gerar muito ruído.

Os trabalhadores reclamam aumentos salariais.

"Estamos em greve por um aumento salarial de 10%, 10,5%, de, pelo menos, 500 euros. A taxa de inflação na Alemanha está muito alta agora e também foi muito alta no ano passado. Os nossos colegas precisam de dinheiro para sobreviver”, sublinhou Philipp Schumann, representante do sindicato Verdi, em Hesse.

Milhões de pessoas estão a ser afetadas pela greve. Muitos decidiram fazer-se à estrada e os engarrafamentos acumularam-se.

Quem conseguiu, trabalhou a partir de casa.

“Por um lado, a greve está a afetar o meu conforto, mas por outro lado não tenho realmente a certeza do que se está a passar com os salários dos empregados. Penso têm o direito de fazer coisas assim”, disse Becker MacHayer, que trabalha no setor das tecnologias da informação.

Enquanto isso, a terceira ronda de negociações coletivas aconteceu em Potsdam. Os governos federal e municipal estão a oferecer um aumento salarial de 5%, mas os sindicatos Verdi e o sindicato ferroviário e de transportes EVG tentam pressionar com a greve.

Os sindicatos e os patrões estarão em negociações ao longo dos próximos três dias. À falta de um acordo a paralisação pode prolongar-se.