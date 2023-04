Greve paralisa aeroporto de Berlim

Nenhum avião levanta voo do aeroporto de Berlim esta segunda-feira.

O pessoal do controlo de passageiros e os seguranças estão em greve por remunerações mais elevadas pelas horas extra e pelos turnos durante a noite, fins de semana e feriados.Os voos de chegada podem também ser cancelados ou sofrer alterações de horário.

Há ainda uma paralisação parcial no aeroporto de Hamburgo, que afeta um terço dos voos.

As greves prosseguem apesar do acordo estabelecido no sábado passado, entre o sindicato "ver.di" e a associação patronal do setor público alemão.

Os empregadores prometeram uma série de pagamentos especiais, isentos de impostos, até fevereiro do próximo ano e a partir de março, um aumento salarial de 5,5%, nunca inferior a 200 euros por mês.