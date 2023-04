Greve origina cancelamento massivo de voos na Alemanha

De euronews

Voos e comboios foram cancelados, um pouco por toda a Alemanha, devido à paralisação dos trabalhadores, que lutam por melhores salários e condições.

Centenas de voos foram cancelados em Düsseldorf, Colónia/Bonn e Hamburgo esta quinta-feira e as perturbações devem continuar amanhã.

A associação aeroportuária ADV disse que cerca de 45 200 passageiros em quatro aeroportos alemães seriam afetados diretamente hoje e amanhã, devido aos cancelamentos ou atrasos de voos.

Greve dos comboios na Alemanha: o que esperar

O sindicato dos trabalhadores ferroviários EVG anunciou as greves ontem, dizendo que os trabalhadores precisam de salários mais altos para combater a elevada inflação. “Devemos aumentar a pressão sobre os empregadores que pensam que podem ignorar as reivindicações dos seus funcionários”, disse o sindicato em comunicado, depois da greve anterior no final de março.

O sindicato exige um aumento de 12% em doze meses - ou um aumento mínimo de 650 euros - rejeitando o bónus de inflação pontual proposto pelos empregadores. Embora a inflação tenha desacelerado para 7,4% em março, longe do pico de 8,8% em outubro passado, continua alta.

A greve ferroviária de sexta-feira deve prolongar-se das 3h às 11h, em todo o país.

A EVG representa funcionários de 50 empresas, incluindo a operadora ferroviária estatal alemã Deutsche Bahn, pelo que a interrupção deve afetar todo o país.

A Deutsche Bahn opera comboios de longa distância, bem como serviços S-Bahn e comboios regionais na Alemanha. Na manhã de sexta-feira, todos esses serviços serão cancelados, com os serviços a serem retomados ao início da tarde. Viajantes e passageiros também devem esperar alguns atrasos depois.

Em certos casos, os passageiros podem ter direito a cerca de 80 euros de compensação – seja por alimentação, novos bilhetes ou alojamento – da Deutsche Bahn.

Voos: que aeroportos serão afetados?

O aeroporto de Hamburgo cancelou todas as partidas das 22h de quarta-feira até as 23h de sexta-feira. Os voos de chegada podem acabar por acontecer, embora até alguns destes venham a ser cancelados.

O Aeroporto Internacional de Colónia/Bona cancelou até agora 121 voos.

Düsseldorf não anunciou cancelamentos gerais, mas avisou os passageiros para verificarem com as companhias aéreas ou operadoras de turismo o estado dos seus voos.

O aeroporto de Estugarda anunciou que não haverá partidas durante todo o dia de sexta-feira e pediu aos passageiros que não se desloquem ao aeroporto.

Os passageiros com voos que tenham como origem ou destino Colónia/Bona, Estugarda ou Düsseldorf devem verificar o estado dos voos regularmente.

Por que houve tantas greves na Alemanha este ano?

A paralisação ocorre num cenário de forte mobilização social na Alemanha, onde as greves salariais se multiplicaram desde o início do ano, das escolas aos hospitais, passando pelos Correios.

A última greve de 27 de março paralisou todo o setor de transportes, incluindo aeroportos, por 24 horas, por convocação do EVG e do sindicato dos funcionários públicos Verdi.

O sindicato, que representa cerca de 2,5 milhões de trabalhadores, também está envolvido em negociações tensas com o Estado e os municípios há várias semanas. Essas conversas devem ser retomadas no sábado, com o objetivo de chegar a um acordo salarial.