“Macron não ouve e estamos cansados”

Mais um dia de greves gerais e manifestações em França. O décimo dia desde o início do ano e desde que o governo anunciou planos para reformar o sistema previdenciário. A reforma controversa, que agora foi adotada, irritou grande parte da população.

Os sindicatos acreditam que a calma só vai voltar às ruas se o governo acabar com a reforma na sua totalidade. As tensões surgiram entre manifestantes e a polícia. Centenas de pessoas foram detidas, incluindo jovens manifestantes, muitos dos quais saem às ruas pela primeira vez “porque já não é possível sentar e assistir”.

As manifestações foram convocadas para as principais cidades de França e um número recorde de polícias foi mobilizado, 13 mil de acordo com o ministro do Interior.

A repórter Anelise Borges acompanhou o protesto.