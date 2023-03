Lukashenko disposto a receber armas nucleares "estratégicas"

A Bielorrússia está disposta a receber armas nucleares "estratégicas" para além das armas "táticas" que a Rússia se prepara já para enviar para o país aliado.

A declaração foi feita pelo presidente bielorrusso num discurso à nação.

Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia:"Intensifiquei, com insistência, negociações com o presidente russo para o regresso de armas nucleares à Bielorrússia. Nomeadamente, o regresso de armas nucleares que foram retiradas nos anos 90 com determinadas garantias, sem sanções para os que retiram, sem pressão, sem ofensivas planeadas, nem revoluções. Foi tudo espezinhado e todos os compromissos quebrados."

Até à queda da União Soviética, o território bielorrusso possuia centenas de mísseis de curto e médio alcance e albergava um dos maiores arsenais nucleares do mundo.

No passado dia 25, Putin anunciou a intenção de enviar armas nucleares "táticas" para a Bielorrússia.

No discurso à nação, e numa mensagem dirigida diretamente ao Ocidente, Alexander Lukashenko frisou também que o país está disposto a defender a sua independência e soberania por todos os meios à sua disposição.