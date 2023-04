Autoridades investigam ataque com bomba que matou bloguista militar

As autoridades russas estão a tentar apurar os responsáveis por trás do ataque com uma bomba artesanal que matou um conhecido bloguista militar, num café do centro de São Petersburgo.

O ataque fez também perto de três dezenas de feridos. Segundo testemunhas, Vladlen Tatarsky conduzia um debate no café quando uma mulher, que se identificou apenas como Nastya, lhe ofereceu uma caixa com um busto do bloguista, que explodiu poucos minutos depois.

Vladlen Tatarsky era o pseudónimo de Maxim Fomin, que contava com mais de 560.000 seguidores na sua conta da rede social Telegram.

Contrariamente a muitos outros bloguistas militares russos, Tatarsky comentava regularmente os acontecimentos a partir da linha da frente dos combates, na Ucrânia.

O ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia prestou homenagem ao bloguista, afirmando tratar-se de um "defensor da verdade", que era "perigoso" para a Ucrânia e morreu "cumprindo o seu dever", e criticou a falta de reação do Ocidente.