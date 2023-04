Os parisienses votaram a favor da proibição das trotinetes elétricas alugadas. A consulta é um golpe para os operadores (Dott, Tier e Lime) e uma vitória para os defensores da segurança rodoviária.

O resultado do referendo significa que a capital francesa, que em tempos foi pioneira no apoio à utilização das trotinetes, está agora prestes a tornar-se a única grande capital europeia a proibir as trotinetes alugadas através aplicações.

90% dos parisienses apoiam a proibição , mas a participação no referendo foi de menos de 8%.

Esta consulta aos cidadãos, sem precedentes na capital francesa, foi organizada por iniciativa da Presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, que é a favor da retirada das trotinetes elétricas alugadas.

Anne Hidalgo saúda "uma vitória da democracia local" e assegura que não haverá mais trotinetes elétricas de aluguer nas ruas de Paris a 1 de Setembro.