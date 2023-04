De euronews

Pelo menos quatro crianças morreram depois de um homem as ter atacado com um machado, na creche que frequentavam em Blumenau, no estado brasileiro de Santa Catarina.

As vítimas mortais eram três meninos e uma menina, com idades entre os quatro e os sete anos.

Quatro crianças ficaram feridas. Pelo menos uma destas está em estado grave.

O homem de 25 anos entregou-se depois à polícia.