11º dia de protestos em França contra a reforma das pensões

De euronews

Esta quinta-feira é o 11º dia de protestos em França contra a subida da idade da reforma, de 62 para 64 anos. Há manifestações e greves em todo o país. Várias escolas em Paris e noutros locais de França fecharam.

Segundo estudos de opinião, apenas o grupo dos já reformados está de acordo com a nova lei.

A greve também afetou fortemente os transportes públicos. Há serviços mínimos nos autocarros, no metro e nos comboios suburbanos.

"Com as greves, levantamo-nos mais cedo, tentamos ver o que podemos fazer, mas nada muda, de qualquer forma. Chegamos sempre atrasados [ao trabalho] e somos penalizados. O patrão não quer saber por que estamos atrasados”, diz uma passageira do metro.

A companhia ferroviária francesa SNCF espera operar três em cada quatro comboios de alta velocidade e um em cada dois comboios regionais.