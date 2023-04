Agricultores romenos protestam contra importações da Ucrânia

De euronews

Os produtores agrícolas romenos protestaram esta sexta-feira contra as importações da Ucrânia. Consideram que a isenção de taxas aduaneiras no mercado europeu distorce as regras da concorrência e provocam a queda dos preços.

As manifestações foram desencadeadas pela decisão da Comissão Europeia de prolongar até junho as isenções alfandegárias aos cereais ucranianos

Duas centenas de manifestantes bloquearam a fronteira com a Bulgária.

O descontentamento estende-se a outros países da Europa Central. Na Polónia também há protestos e o ministro da agricultura apresentou a demissão esta semana.