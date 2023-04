Ucrânia diz ter abatido caça russo na região de Donetsk

De Euronews

As forças de defesa ucranianas dizem ter abatido um caça russo Su-25 perto de Marinka, na região de Donetsk, no leste do país.

Divulgaram um vídeo esta sexta-feira que, alegadamente, mostra o piloto a abandonar o aparelho antes de este atingir o solo e explodir.

A Rússia não confirmou o incidente, mas o autarca separatista de Donetsk, Aleksei Kulemzin, anunciou, também esta sexta-feira, que uma pessoa morreu e seis ficaram feridas durante um bombardeamento das forças ucranianas na cidade.

Veja o vídeo.