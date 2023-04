Rússia pode apelar a um cessar-fogo temporário

De SASHA VAKULINA

O Kremlin apelou seletivamente ao cessar-fogo nos períodos de feriados religiosos para influenciar a situação na linha da frente. No entanto, recusou um cessar-fogo durante a Páscoa Ortodoxa de 2022 "para não dar descanso aos nacionalistas de Kiev" durante a Batalha de Mariupol.

O Instituto para o Estudo da Guerra diz que o Kremlin recusou um cessar-fogo porque as forças russas, na altura, ainda mantinham a iniciativa nas linhas da frente. Segundo o grupo de reflexão com sede nos Estado Unidos, Moscovo procurou um cessar-fogo meses mais tarde, durante o Natal Ortodoxo, para obter tempo adicional para preparar as forças russas para a ofensiva de inverno.

Agora, o Kremlin pode pedir um cessar-fogo pascal porque tal pausa beneficiaria desproporcionadamente as tropas russas e permitir-lhes-ia assegurar os seus ganhos na área urbana de Bakhmut e preparar defesas face à contraofensiva da primavera da Ucrânia.

Durante o fim de semana, fontes ucranianas e russas discutiram a diminuição das operações ofensivas russas ao longo de toda a linha de frente.

As forças russas continuaram a conduzir ataques terrestres em Bakhmut e arredores, e perto da cidade de Avdiivka-Donetsk. Obtiveram ganhos marginais no sul de Bakhmut

Segundo o ministério da Defesa do Reino Unido, nos últimos sete dias, a Rússia aumentou os ataques blindados à volta da cidade de Donetsk, como em Marinka, a cerca de 20 km. A cidade tem sido palco de combates desde 2014, e tem sido destruída por trocas de artilharia. Fica numa área estratégica de aproximações a Donetsk.