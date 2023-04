Rússia exige "nova ordem mundial" para haver paz na Ucrânia

De Euronews

Moscovo está disponível para negociar a paz na Ucrânia, desde que seja estabelecida uma “nova ordem mundial”, sem o domínio americano, "com base nos princípios da Carta das Nações Unidas, que, sublinho mais uma vez, são directamente violados pelo Ocidente".

De visita à Turquia, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, insistiu que os países ocidentais devem dar garantias à Rússia para que se chegue a um acordo diplomático, com base.

Em Ancara, o chefe da diplomacia russa discutiu com o homólogo turco, Mevlut Çavusoglu,o futuro do acordo de cereias que no ano passado permitiu desbloquear os portos para a exportação de produtos agrícolas ucranianos.

A Rússia acusa os países europeus de ignorarem os interesses de Moscovo salvaguardados no documento. E Lavrov avisa agora que, caso o Ocidente mantenha o que diz serem "obstáculos", isto é, sanções, aos cereais e fertilizantes russos, Moscovo pode vir a trabalhar fora do acordo de exportação através do Mar Negro para fazer chegar produtos aos países que sofrem de insegurança alimentar.

.