Dalai Lama pede desculpa na sequência de vídeo polémico

De Euronews com AP

O Dalai Lama pediu desculpa, na sequência vídeo que se tornou viral nas redes sociais, e no qual beija uma criança e pede que o menino "lhe chupe a língua".

Numa declaração, partilhada na conta do Twitter, o gabinete do líder espiritual tibetano sublinha que o Nobel da Paz "provoca frequentemente pessoas que encontra de uma forma inocente e lúdica, mesmo em público e perante as câmaras".

O incidente ocorreu numa reunião pública, em fevereiro, no templo Tsuglakhang em Dharamsala, onde vive o líder exilado. O Dalai Lama respondia a perguntas da audiência quando o rapaz lhe perguntou se o podia abraçar.

O vídeo provocou uma onda de indignação, este fim de semana, nos meios de comunicação social. Os utilizadores das redes sociais condenaram o episódio, qualificando-o de inadequado e perturbador.

O Dalai Lama tem feito da cidade de Dharmsala a sua sede desde que fugiu do Tibete após uma revolta fracassada contra o domínio chinês, em 1959. A Índia considera o Tibete como parte da China, embora acolha exilados tibetanos.