Papa reza pela paz na Irlanda do Norte e na Ucrânia

De euronews

A paz na Irlanda do Norte e o desejo de paz na Ucrânia marcaram a oração desta segunda-feira do Papa Francisco. Diante de milhares de fiéis, o líder da Igreja Católica assinalou o 25º aniversário do Acordo de Sexta-Feira Santa, que pôs fim a décadas de violência sectária.

"Peço ao Deus da paz que o que ele conseguiu naquela passagem histórica se consolide em benefício de todos os homens e mulheres da ilha da Irlanda. Continuemos a invocar o dom da paz para o mundo inteiro, especialmente pela querida e maltratada Ucrânia", apelou Francisco.

O Papa desejou ainda uma segunda-feira de Páscoa Feliz aos fiéis. Os cristãos celebram a ressurreição de Cristo, mas no imaginário infantil domina a tradição milenar pagã associada a coelhos e ovos.