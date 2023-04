Papa Francisco inicia visita à Hungria

De Euronews

Devido ao frágil estado de saúde do Papa, a visita limita-se à capital, Budapeste.

Com um ar debilitado e apoiado numa bengala, o Papa Francisco iniciou uma visita de três dias a Budapeste, para explicar ao Governo e à sociedade da Hungria a sua visão do futuro da Europa.

É uma viagem espiritual que dificilmente pode ser separada do conteúdo político. O conflito na Ucrânia deve ser um dos principais temas da visita.

O Papa encontrou-se com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que, tal como ele, defende a paz na Ucrânia sem cortar os laços com Moscovo. No entanto, os dois têm posições radicalmente diferentes em questões como a imigração.

Antes de se encontrar com Orbán, o Papa foi recebido pela presidente do país, Katalin Novak. Com uma população de quase 10 milhões de habitantes, a Hungria é um país maioritariamente católico, com laços estreitos com a Rússia.

Esta visita de três dias limita-se a Budapeste, devido ao delicado estado de saúde do pontífice.