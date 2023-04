Papa apela à paz no Médio Oriente e na Ucrânia

De euronews

Na missa do Domingo de Páscoa, o Papa Francisco apelou à paz no Médio Oriente e na Ucrânia. O líder da Igreja Católica pediu a iluminação do povo russo pela luz da Páscoa.

“Expresso profunda preocupação com os recentes ataques que ameaçam o desejado clima de confiança e respeito recíproco, necessário para retomar o diálogo entre israelitas e palestinianos, para que a paz reine na Cidade Santa e em toda a região”, afirmou Francisco.

Milhares de fiéis reuniram-se este domingo, em Jerusalém, onde coincidem as celebrações da Páscoa Cristã e Judaica e o mês sagrado do Ramadão, numa altura em que houve uma escalada de violência entre israelitas e palestinianos.

Houve uma forte presença policial na mesquita Al-Aqsa.