Polónia e Hungria proíbem importações de grãos e produtos alimentares da Ucrânia

A Polónia e a Hungria decidiram proibir as importações de grãos e outros produtos alimentares da Ucrânia. Os dois Governos dizem pretender proteger os agricultores locais, que se queixam de estar a perder muito dinheiro com o excesso de cereais ucranianos no mercado.

Um excesso de oferta na Europa Central deprimiu os preços em toda a região, depois de a invasão russa ter bloqueado alguns portos do Mar Negro.

A Ucrânia lamentou a decisão que designou como drástica e unilateral.

A Polónia diz estar pronta para iniciar negociações com a Ucrânia para resolver a questão dos grãos.

O governo húngaro espera mudanças nas regulamentações europeias, incluindo rever a eliminação das tarifas de importação sobre produtos ucranianos.

Para resolver esta questão, os ministérios da Agricultura da Roménia e da Ucrânia estão a criar uma task force.