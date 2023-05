Agricultores na Geórgia enfrentam dificuldades para escoar produção

De Sopo Makatsaria, Euronews Geórgia

Muitos agricultores na Geórgia ainda não conseguiram vender a colheita do ano passado devido à política económica da Rússia

Este ano, o agricultor da Geórgia, Mindia Gushikashvili, obteve o dobro das colheitas obtidas no ano anterior. Segundo ele, muitos agricultores nos país duplicaram as áreas de cultivo para ajudar o país a escapar a um possível défice alimentar, que poderá ocorrer devido à guerra na Ucrânia.

No entanto, os celeiros ainda estão cheios com as colheitas do ano passado que os agriucltores não conseguiram vender. Eles dizem que não há procura no mercado para o trigo da Geórgia este ano. Além disso, o preço corrente é muito inferior ao custo de produção.

Os agricultores acrescentam que este ano o aumento dos campos de cultivo torna tudo mais dispendioso porque a renda da terra subiu. Há também um problema de espaço de armazenamento.

Os peritos afirmam que a procura de produtos locais diminuiu devido à política económica russa. Segundo eles, a Geórgia depende muito do mercado russo das colheitas.

Há dois anos, a Rússia impôs um imposto sobre as exportações de produtos agrícolas, mas isentou a farinha russa desse imposto. Por conseguinte, os importadores georgianos preferem importar farinha mais barata em vez de consumirem a sua própria farinha que é mais cara. Este facto prejudicou a indústria de moagem da Geórgia.

"Os moinhos consideram que já não é rentável importar grão e competir com a farinha importada mais barata. Por isso, deixaram de funcionar. Isto levou a uma situação em que os agricultores já não podiam vender a sua colheita do ano anterior aos moinhos este ano", adiantou Levan Silagava, Director Executivo da Associação Georgiana de Produtores de Trigo e Farinha.

Os representantes da indústria estão em comunicação com o Ministério da Agricultura da Geórgia. Segundo o Ministério, estão a tentar encontrar uma solução que resolva o problema dos agricultores sem fazer subir o preço do pão.

Entretanto, a época das colheitas chega dentro de menos de um mês e os agricultores não fazem ideia de como armazenar a colheita fresca enquanto a colheita antiga ainda está por vender.