Estados Unidos desmantelaram uma esquadra ilegal de polícia chinesa em plena de Nova Iorque, no bairro chinês de Manhattan.

Na operação foram detidos dois homens com dupla nacionalidade, chinesa e americana. São acusados de ajudarem a instalar e de liderarem uma célula a favor do governo de Pequim com o objetivo de intimidar dissidentes chineses que residem nos Estados Unidos.

Pequim reagiu dizendo que se trata de "manipulação política".

Em dezembro, um relatório da organização de defesa dos direitos humanos, Safeguard Defenders, indicava a existência de mais de uma centena de esquadras ilegais da Polícia Nacional Chinesa em mais de 50 países, a larga maioria na Europa.