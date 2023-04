Índia ultrapassa China em população este mês

A Índia está a caminho de se tornar o país mais populoso do mundo. Vai ultrapassar a China este mês, estima o Fundo de População das Nações Unidas.

O relatório da agência prevê que este ano, a Índia venha a ter 1 428,6 milhões de habitantes. A China terá menos 3 milhões (1 425,7 milhões).

Natalia Kanem, diretora executiva do Fundo da ONU, diz que "o ranking dos países mais populosos do mundo vai mudar significativamente nos próximos 25 anos". Além disso, nega a ideia de que são demasiadas pessoas no planeta e prefere concentrar-se nos direitos reprodutivos das mulheres.

No ranking, os Estados Unidos ocupam um terceiro lugar bem distante, com 340 milhões de habitantes.

A Índia e a China juntas têm mais de um terço dos atuais oito mil milhões de pessoas no mundo. No entanto, a natalidade tem vindo a abrandar em ambos os países, sobretudo na China, onde a população diminuiu pela primeira vez no ano passado, em mais de seis décadas.