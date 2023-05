Modi inaugura novo parlamento da Índia sob protestos

De Euronews

Primeiro-ministro indiano levou a cabo a inauguração do edifício, apesar da ausência da oposição e de manifestações no exterior.

O primeiro-ministro Narendra Modi inaugurou este domingo, em Nova Deli, o novo parlamento da Índia, num evento marcado pelo simbolismo religioso da cerimónia e contestação.

Os partidos da oposição estiveram ausentes do evento por considerarem que devia ter sido o presidente e não o chefe do executivo a abrir as portas do edifício.

Entre os críticos, Rahul Gandhi, líder do principal partido da oposição, afirmou numa publicação no Twitter que Modi estava a tratar a inauguração do parlamento como uma coroação.

Durante a cerimónia, a polícia deteve vários manifestantes, entre eles atletas olímpicos medalhados, que tentavam marchar até ao parlamento em protesto contra o presidente da **Federação de Wrestling da Índia,**Brij Bhushan Sharan Singh.

Singh, além de estar à frente da instituição desportiva é também deputado do partido de Modi e foi acusado de assédio sexual a atletas.

O novo parlamento vem substituir a assembleia construída na era britânica e vai poder sentar até 1272 deputados.