LIberais europeus dizem que húngaros só recebem um terço da pizza

De euronews

A Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa (ALDE) entrou na guerra de cartazes húngara.

Nas grandes cidades, os húngaros deparam-se com cartazes e outdoors com a foto de uma pizza, ou melhor, de parte de uma pizza. O partido europeu liberal quer passar a mensagem de que enquanto as pessoas na Europa Ocidental recebem uma pizza inteira, os húngaros recebem apenas um terço, porque o salário médio húngaro é um terço do ocidental.

Nos últimos anos, o governo húngaro afixou uma série de cartazes contra as sanções e a política de imigração da União Europeia.