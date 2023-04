Sérvia reitera que não reconhecerá independência do Kosovo

De euronews

Em mais um momento de tensão entre Pristina e Belgrado, ministro dos Negócios Estrangeiros da Sérvia fez declaração na sessão do Conselho de Segurança da ONU.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Sérvia, Ivica Dačić, confirmou que Belgrado não fará concessões na questão do reconhecimento da independência do Kosovo. A declaração foi feita na sessão do Conselho de Segurança da ONU: “Quero afirmar claramente aqui na sede da ONU que a Sérvia não pode e nunca reconhecerá a independência declarada unilateralmente pelo Kosovo, nem nunca aceitará que o Kosovo se torne membro da ONU.”

Esta declaração foi feita após outra escalada de tensão causada pelas eleições no norte do Kosovo, boicotadas pela maioria sérvia. Belgrado acusa Pristina de violência, o Kosovo diz que os sérvios são pressionados pela Sérvia para protestarem.