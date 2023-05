Soldados da KFor feridos com gravidade no Kosovo

De Euronews

Maioria sérvia contesta entrada de autarcas de etnia albanesa num edifício municipal, após terem ganho as eleições. Confrontos com polícia e militares da NATO fizeram 25 feridos, três dos quais em estado grave

Os sérvios do norte do Kosovo voltaram a envolver-se em confrontos com a polícia, num edifício municipal onde autarcas de etnia albanesa entraram semana passada, com a ajuda das autoridades locais.

O incidente veio agravar o clima de tensão que levou já a Sérvia a colocar as forças armadas do país em alerta máximo e a enviar mais tropas para a fronteira com o Kosovo.

Esta segunda-feira, a polícia kosovar e membros da missão da NATO no Kosovo (Kosovo Force - KFOR) tomaram posições para protegerem edifícios públicos em quatro municípios de Zvecan, Leposavic, Zubin Potok e Motrovic, as mesmas quatro localidades onde se realizaram eleições no mês passado, num ato eleitoral boicotado pela maioria sérvia no Kosovo.

A medida das autoridades foi fortemente criticada pela primeira-ministra sérvia, Ana Brnabic, sobretudo pela forma como a comunidade internacional está a lidar com os acontecimentos no Kosovo.

"Não estão a proteger as pessoas, não estão a proteger a democracia, não estão a proteger as instituições. Atualmente, estão lá para proteger os usurpadores da democracia contra as pessoas comuns, os cidadãos comuns", afirmou.

De acordo com a polícia, os manifestantes sérvios tentaram entrar de "forma violenta" no edifício municipal tendo sido impedidos pelas autoridades.

Os manifestantes sérvios, que não reconhecem a independência do Kosovo, consideram os atuais autarcas "ilegítimos" e exigem a sua demissão, além da retirada da unidade especial de polícia de Pristina, atualmente destacada na região norte do Kosovo.

A KFOR afirmou ter aumentado a sua presença nos quatro municípios, incluindo Mitrovica, "para garantir um ambiente seguro e a liberdade de movimentos para todas as comunidades do Kosovo".