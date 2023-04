De Euronews

O norte do Kosovo tem eleiças eleições locais este domingo, mas o mais é provável é que a afluência às urnas seja muito reduzida.

O principal partido dos sérvios do Kosovo, que são a maioria nos quatro municípios que vão a votos, está a boicotar a ida às urnas.

Os municípios, que fazem fronteira com a Sérvia, não reconhecem as autoridades de Pristina e vêm Belgrado como a sua capital.

Nas ruas, a população manifesta o desinteresse pelo ato eleitoral.

O primeiro-ministro do Kosovo considera que a realização das eleições é necessária para que as instituições democráticas funcionem normalmente. Contudo, espera uma baixa afluência às urnas.

"É impossível tolerar mais adiamentos das eleições, desde 10 de Dezembro do ano passado [2022]. Não podemos tolerar um vazio nas instituições," afirmou o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti.

Quando, em 2022, os sérvios abandonaram as instituições locais, em protesto contra Pristina, ficou um vazio de poder na administração local.

O maior partido dos sérvios no Kosovo, o Lista Sérvia, em sintonia com Belgrado, diz que se apenas "um punhado de pessoas" eleger as autoridades municipais, estas não serão representantes legítimas do povo.