Banda de Steven Tyler e Joe Perry atuou pela última vez em Lisboa em 2017, cancelou o concerto do ano passado e neste novo adeus limita-se à América do Norte

“Peace Out!”. Os Aerosmith vão despedir-se dos palcos com uma última digressão. Para já, limitada à América do Norte. Portugal e Brasil são, por enquanto, ignorados por Steven Tyler e Joe Perry.

Formado há pouco mais de meio século, o grupo rock de Boston entendeu uma vez mais estar a chegar ao fim da estrada e em setembro entra na reta final. Outra vez.

“Após 50 anos, 10 digressões mundiais e atuações para mais de 100 milhões de fãs, é chegado o momento de uma última volta”, anunciou a banda de Steven Tyler e Joe Perry, garantindo não se tratar de uma despedida, mas de uma saída de cena em paz.

A digressão agora revelada arranca a 2 de setembro em Filadélfia, nos Estados Unidos, e termina, para já, a 26 de janeiro, em Montreal, no Canadá. Pelo meio há um concerto especial de Novo Ano em Boston, a cidade onde o grupo se formou em 1970.

Os valor do preço dos bilhetes também não são conhecidos, mas estão já a ser promovidos vários "pacotes VIP" e outras "experiências para os fãs" para permitir levar os espetadores "para o nível seguinte" da participação num concerto, lê-se na página oficial do grupo.

A primeira parte dos concertos dos Aerosmith na América do Norte será assegurada pelos The Black Crowes.

Da habitual formação do grupo liderado por Steven Tyler apenas o baterista, Joe Kramer, não atuará na digressão "Peace Out!" por alegados problemas de saúde.

Nem a travessia do Atlântico nem a do Pacífico nem sequer a "descida" ao México estão para já previstas, mas também não foram ainda colocadas de parte.

Os Aerosmith e Portugal

Os Aerosmith, que já atuaram várias vezes em Portugal, a última a 26 de junho de 2017, no eterno Pavilhão Atlântico da Expo98, em Lisboa, já então numa digressão, "Aero Vederci Baby!", de alegada despedida dos palcos.

No ano passado, no entanto, cancelaram o regresso persistentemente remarcado devido à Covid-19, explicou a promotora portuguesa do concerto, a Everything is New.

O concerto começou por estar marcado para 6 de julho de 2020, foi adiado para 8 de junho do ano seguinte e, uma vez mais, para 1 de junho do ano passado.

A data portuguesa acabaria mesmo cancelado logo no início de 2022, numa decisão relacionada à pandemia, mas que à data prevista para o concerto coincidiu também com uma recaída de Tyler na toxicodependência, que obrigou o grupo, em maio, a suspender uma lucrativa residência em Las Vegas e todos os concertos previstos para junho e julho do ano passado.

O grupo voltaria aos palcos no final do verão, atuando ainda dezenas de vezes em palcos dos Estados Unidos, o último dos quais a 29 de novembro, em Las Vegas, onde a residência intitulada "Deuces Are Wild" havia começado a 14 de setembro.

Em dezembro, o grupo suspendeu a residência por alegada incapacidade física de Steven Tyler, de 75 anos.

O anúncio desta nova digressão de despedida acontece alguns meses após o vocalista dos Aerosmith ter sido acusado formalmente de abuso sexual de uma mulher quando ela era menor.

Terá acontecido na primeira década de existência do grupo e Julia Misley alega ter sido agredida sexualmente e manipulada pelo artista durante três anos em que o terá acompanhado em digressões, tendo inclusive, acrescenta, sido obrigado a realizar um aborto. Tyler nega todas as acusações.

O último álbum de originais dos Aerosmith, "Another Dimension", foi lançado em 2012 e, até ver, fechou uma discografia com 15.° discos de longa duração (LP).