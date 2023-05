"Atenção ao intervalo": Carlos III no metro de Londres

De euronews

Os utilizadores do célebre "tube" foram supreendidos com uma mensagem do rei

A cerimónia da coroação de Carlos III impõe-se no quotidiano de quase todos os britânicos. Os súbditos que viajam de metro têm direito a uma mensagem especial, difundida nas plataformas das estações: Carlos III: A minha mulher e eu desejamo-vos e às vossas famílias um fim-de-semana maravilhoso de coroação. **Camila: Para onde quer que vão viajar, esperamos que tenham uma viagem segura e agradável.

** Carlos III: E lembrem-se, por favor, atenção ao intervalo. A coroação de Carlos III acontece este sábado e a festa prolonga-se até segunda-feira - decretado feriado nacional em honra do novo rei. Milhares de pessoas são esperadas na capital britânica.