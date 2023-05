Rússia diz que atentado contra escritor pró-Kremlin é responsablidade da Ucrânia e dos aliados

De euronews

O carro de Zakhar Prilepin explodiu, no sábado, na região russa de Nizhny Novgorod. O escritor ficou ferido e o condutor da viatura morreu.

As autoridades russas anunciaram a detenção do suspeito de ter feito explodir o carro do conhecido escritor pró-Kremlin Zakhar Prilepin. A principal agência de investigação da Rússia diz que o suspeito é ucraniano e admitiu ter agido a mando dos serviços especiais da Ucrânia.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, já tinha acusado Washington e a NATO de terem alimentado "outra célula terrorista internacional: o regime de Kiev". Disse ainda que o ataque "é da responsabilidade direta dos Estados Unidos e Reino Unido".

O escritor nacionalista é um fervoroso apoiante daquilo a que o Kremlin chama uma "operação militar especial" na Ucrânia.