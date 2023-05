De Euronews

Em busca da competitividade perdida, a Vodafone vai despedir 10% dos seus funcionários até 2026. Analistas dizem que não basta reduzir postos de trabalho.

A Vodafone continua a luta pela competitividade.

A estratégia passa por sacrificar a força de trabalho. O gigante britânico das telecomunicações anunciou planos para cortar 11.000 postos de trabalho nos próximos três anos.

A empresa, que se tem debatido com um fraco desempenho nos últimos anos, pretende prescindir de mais de 10% dos seus recursos humanos.

As receitas estagnaram em valores que rondam os 45 mil milhões de euros, mas graças às fortes vendas de África, já que no mercado europeu, o seu principal mercado, a Vodafone tem vindo a perder terreno.

O anúncio surge num contexto de aumento do custo de vida, de uma inflação de cerca de 10% no Reino Unido - a mais elevada entre os países do G7 - e de incertezas económicas.

Nos últimos meses, os principais gigantes tecnológicos dos Estados Unidos também eliminaram milhares de postos de trabalho.

Os analistas consideram que, apesar da redução de postos de trabalho e do plano de reestruturação, serão necessários resultados tangíveis para satisfazer os mercados.