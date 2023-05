De Euronews

Rússia diz que reprimiu ataque transfronteiriço alegadamente levado a cabo pelo que descreveu como "sabotadores ucranianos"; Kiev nega envolvimento e diz que se trata de um grupo de guerrilheiros russos anti-Kremlin

O Ministério da Defesa russo anunciou ter reprimido o que descreveu como um dos mais graves ataques transfronteiriços levados a cabo pela Ucrânia na região russa de Belgorod.

O anúncio foi acompanhado pela divulgação de imagens que supostamente mostram a "destruição daquilo a que chamou sabotadores ucranianos".

Moscovo anunciou igualmente que dezenas de atacantes foram mortos.

Nas redes sociais circulam igualmente imagens do que é descrito como um grupo armado russo anti-Kremlin.

Kiev respondeu descrevendo o ataque a Belgorod como uma revolta de guerrilheiros russos contra o Kremlin e continua a negar qualquer envolvimento.

O ataque em território russo levou as autoridades locais a evacuar as localiddes que fazem fronteira com a Ucrânia.

As pessoas estão a ser colocadas em alojamentos temporários. O governador regional disse que 100 pessoas foram transportadas de autocarro para fora da região.

"Fomos transportados pelos campos porque a estrada principal foi destruída. Estava escuro e não conseguíamos ver nada", afirmou Tatiana Bayeva, uma mulher evacuada de uma aldeia na fronteira com a Ucrânia.

A Ucrânia relata mais bombardeamentos russos na região de Kherson, o que levou ao corte no abastecimento de energia.

Foram também registados bombardeamentos russos na cidade ocidental de Lviv na Ucrânia, causando vários feridos.