Polícia peruana apreende droga marcada com símbolo nazi

De Euronews

Polícia peruana apreendeu 58 quilos de cocaína em pacotes marcados com o símbolo nazi e que tinham como destino final a Bélgica

A polícia peruana anunciou na quinta-feira a apreensão de cocaína em pacotes com o símbolo nazi num carregamento que tinha como destino a Bélgica.

Os agentes dizem que 58 quilos de cocaína foram descobertos no porto de Paita num navio com bandeira da Libéria que tinha chegado do Equador.

A droga estava escondida dentro de um contentor que transportava espargos.

A operação envolveu uma busca de cerca de oitenta contentores a bordo do navio.

As autoridades peruanas dizem que têm encontrado frequentemente cocaína em pacotes marcados com vários símbolos, mas nunca antes com o símbolo da Alemanha nazi.

O Peru é o segundo maior produtor mundial de folha de coca, de acordo com as Nações Unidas, e o segundo maior produtor mundial de cocaína, de acordo com a Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA).