Europol anuncia desmantelamento de poderoso cartel de drogas

A Europol desmantelou o que chamou um "supercartel de drogas", com a detenção de dezenas de pessoas em quatro países europeus, nos Estados Unidos da América (EUA) e nos Emirados Árabes Unidos (EAU).

A operação, que estava a ser preparada há vários anos, visou um centro de comando e infraestruturas em França, Espanha, Países Baixos e Bélgica.

Foram detidas 43 pessoas nos quatro países europeus e mais seis no Dubai; algumas, segundo a Europol, são alvos extremamente importantes no tráfico internacional.

A operação denominada Luz no Deserto terá permitido a apreensão de 30 toneladas de drogas. De acordo com a Europol, foi desmantelada uma importante rede de importação maciça de cocaína para a Europa.

As ações das polícias dos quatro países europeus, dos EUA e dos Emirados Árabes Unidos decorreram de 8 a 19 de novembro, sob a coordenação da Europol, um trabalho possível na sequência do acordo de cooperação estabelecido em setembro entre a Europol e as autoridades dos Emirados Árabes Unidos.

Esta abordagem única da cooperação policial internacional posicionou a Europol como o local onde surgem informações cruciais com a aplicação da lei de países de todo o mundo a trabalhar lado a lado para combater as redes criminosas mais perigosas, pode ler-se no comunicado deste organismo, que conta com 250 agentes de ligação de mais de 50 países, em representação permanente.