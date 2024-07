Gibraltar apresenta queixa à UEFA por causa dos cânticos de Espanha após a vitória no Euro

Os jogadores espanhóis reuniram-se num palco na Praça Cibeles, em Madrid, para se encontrarem com os adeptos na segunda-feira, quando Rodri e Álvaro Morata pegaram no microfone e convidaram o público a juntar-se ao cântico "Gibraltar é espanhol".

A Federação Espanhola de Futebol está envolvida em mais um escândalo, apenas dois dias depois de ter festejado uma das vitórias mais merecidas da história do futebol.

No domingo, La Roja conquistou o quarto título europeu de futebol, um recorde, depois de derrotar a Inglaterra por 2-1 na final em Berlim, num desempenho dominante no torneio, com sete vitórias em sete jogos. A equipa espanhola foi brindada com uma grande festa quando regressou a casa e desfilou pelas ruas de Madrid, na segunda-feira.

Os jogadores juntaram-se num palco na Praça Cibeles para se encontrarem com os adeptos, quando Rodri e Álvaro Morata pegaram no microfone e convidaram a multidão a juntar-se ao cântico "Gibraltar é espanhol".

As imagens que circulam nas redes sociais mostram a maior parte da equipa espanhola a saltar e a cantar.

A reação do público ao apelo de Rodri pareceu tépida, mas a resposta de Gibraltar foi rápida.

Na terça-feira, a federação de futebol de Gibraltar publicou um comunicado em que afirmava ter apresentado uma queixa oficial à UEFA por causa dos "cânticos e canções inaceitáveis" da Espanha.

"A Federação de Futebol de Gibraltar registou a natureza extremamente provocadora e insultuosa dos festejos em torno da vitória da seleção espanhola masculina no Euro 2024", afirmou, acrescentando que "o futebol não tem lugar para comportamentos desta natureza".

O episódio arrisca-se a estragar a época do médio de 28 anos, cujo nome completo é Rodrigo Hernández Cascante.

Em 2023/2024, Rodri ganhou o campeonato europeu com a Espanha - onde também foi nomeado jogador do torneio - bem como a Premier League com o Manchester City, e agora é apontado como um dos favoritos para ganhar a próxima Bola de Ouro.

Porque é que a questão de Gibraltar é tão controversa?

Gibraltar, no extremo sul de Espanha, é um território ultramarino britânico desde 1713, quando foi entregue como parte de um tratado após a Guerra da Sucessão Espanhola.

Com uma população de cerca de 35.000 pessoas, é atualmente o único enclave britânico na Europa continental.

Os pedidos de devolução do território a Madrid aumentaram exponencialmente após o Brexit.

A saída do Reino Unido da UE criou uma fronteira rígida entre Gibraltar e a Espanha continental, o que dificultou a circulação de pessoas e mercadorias.

Nos últimos anos, Madrid e Londres realizaram 19 rondas de negociações para tentar chegar a um acordo sobre a questão. A última reunião, em abril, não produziu um acordo definitivo.

No referendo sobre o Brexit de 2016, 96% dos eleitores de Gibraltar apoiaram a permanência na UE.

Vista aérea do rochedo de Gibraltar visto da vizinha cidade espanhola de La Linea AP/Javier Fergo

A polémica de Rodri surge depois de uma longa série de disputas políticas e diplomáticas no Euro 2024. A UEFA ainda não comentou o episódio, mas é provável que seja aberto um processo disciplinar.

Este verão, o organismo máximo do futebol europeu demonstrou tolerância zero em relação a declarações e provocações de cariz político.

Países como a Albânia, a Sérvia e a Turquia foram objeto de pesadas multas durante o torneio e a UEFA chegou mesmo a proibir a entrada de jornalistas por causa de gestos nacionalistas.