“La Roja” festeja o triunfo no Campeonato da Europa com toda a Espanha

De Euronews

Meio milhão de pessoas participaram nos festejos da vitória da seleção espanhola. Antes da digressão pelo centro da capital, os jogadores e a equipa técnica da seleção nacional encontraram-se com o Rei e a Rainha de Espanha e com o Presidente do Governo.

PUBLICIDADE

A seleção espanhola regressou a Madrid, na segunda-feira, para festejar a vitória no Euro 2024. Antes do cortejo pelo centro da capital, os jogadores e a equipa técnica encontraram-se com o Rei e a Rainha de Espanha e as suas duas filhas. A seleção presenteou o Rei Felipe VI com uma camisola com o número 4 onde se lia "Reis da Europa".

O passeio de autocarro terminou na Praça de Cibeles, onde os fãs espanhóis esperavam a seleção conhecida como “ La Roja”. O capitão da Espanha, Álvaro Morata, ergueu o troféu conseguido após a vitória por 2-1 contra a Inglaterra.

Alguns jogadores cantaram, outros apelaram a uma "Gibraltar espanhola". O palco transformou-se numa sessão de karaoke sempre que um jogador subia ao palco.

Além disso, os artistas Aitana, Almacor e Isabel Aaiún juntaram-se, em palco, para acompanhar os jogadores. O hino, "Potra Salvaje", que inspirou a La Roja nos jogos e, finalmente, "We are the Champions" provocaram um “terramoto” de euforia dentro e fora do palco.

"Hoje tive um dia espetacular, foi a melhor festa que podíamos ter tido. Isto é inesquecível, toda esta gente merece o melhor, a equipa é fantástica e daqui a dois anos vemo-nos aqui com o Campeonato do Mundo", disse Chema, um dos adeptos que festejava a vitória da Espanha.