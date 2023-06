A jornalista Sasha Vakulina apresenta-nos as últimas notícias da linha da frente da invasão russa da Ucrânia

O Ministério da Defesa da Rússia alega que a Ucrânia lançou uma "ofensiva de larga escala" no sul da região de Donetsk, província do leste ucraniana reivindicada desde setembro como território governado por Moscovo.

Do outro lado, as forças armadas da Ucrânia dizem não ter qualquer informação sobre uma "ofensiva de larga escala" no "oblast" de Donetsk, depois de as respetivas autoridades terem apelado no domingo ao silêncio em relação a uma esperada contraofensiva para reconquista do território ocupado.

As últimas da invasão russa na Ucrânia para ver e ouvir no vídeo acima, com apresentação da jornalista Sasha Vakulina.