Em Berlim, manifestantes celebraram aniversário de opositor do Kremlin pedindo a sua libertação. Na Rússia a polícia deteve dezenas de pessoas.

Dezenas de pessoas manifestaram-se nas ruas de Berlim, no domingo, em apoio a Alexeï Navalny. Ação que aconteceu no dia em que o principal opositor russo do Kremlin celebrou o seu 47.º aniversário, na prisão. Na capital alemão pedia-se a Moscovo a sua libertação e a da Rússia.

Fazemos estas manifestações, em todo o mundo, para chamar o máximo de atenção possível para o seu caso. Porque é muito importante que as pessoas continuem a acompanhá-lo porque é isso que o mantém seguro. Kira Yarmysh Porta-voz de Alexeï Navalny

Os protestos alargaram-se a outras cidades por todo o mundo, entre elas Seoul, na Coreia do Sul; Paris, França; Genebra, na Suíça; Amestersão, nos Países Baxos; Hamburgo e Nuremberga, também na Alemanha; Helsínquia e Tempere, na Finlândia; Milão, em Itália; Tallinn, na Estónia, Haifa, em Israel; Los Angeles nos EUA, entre outras.

Rússia "celebra" aniversário de Navalny com detenções

Em várias cidades da Rússia, entre elas Moscovo e São Petersburgo. a polícia deteve, pelo menos, 45 pessoas que participavam em protestos, que não são autorizados, por Navalny.

Navalny cumpriu já dois anos de uma sentença de nove por fraude e desobediência ao tribunal, acusações que diz terem sido forjadas para o punir pelo seu trabalho de expor a corrupção oficial e organizar protestos anti-Kremlin. Enfrenta agora um novo julgamento por acusações de extremismo que o podem manter na prisão durante décadas.