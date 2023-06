Zlatan Ibrahimović diz adeus ao futebol

De euronews

Atacante sueco marcou uma era no desporto rei e tem um lugar na história de Milan, Inter e Juventus

Zlatan Ibrahimović disse adeus ao futebol. O atacante sueco despediu-se dos adeptos do Milan após o último jogo da temporada este domingo em San Siro.

Aos 41 anos de idade, colocou um ponto final a uma carreira que começou no clube da sua cidade natal, Malmö, e que o levou a vestir as camisolas de vários gigantes do futebol mundial, somando um total de 988 jogos e 573 golos.

A última temporada foi marcada pelas lesões e disputou apenas quatro jogos pelo Milan, suficientes para se tornar no jogador mais velho a marcar um golo na Serie A.