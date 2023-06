Topo de vulcão ativo é cenário de cerimónia religiosa hindu

Comunidade indígena hindu Tenggerese cumpre cerimónia religiosa no cume do Monte Bromo, a cratera de um vulcão indonésio, que está ativo.

Na segunda-feira, milhares de membros da comunidade indígena hindu Tenggerese subiram ao cume do Monte Bromo, a cratera de um vulcão indonésio, que está ativo, para cumprir uma cerimónia religiosa secular que passa por atirar, para o seu interior, oferendas. O ritual Yadnya Kasada, popularmente conhecido por Kesodo representa um agradecimento.

O evento tem as suas raízes no século XV, no folclore do império Majapahitdo, na parte oriental da ilha de Java, que se estendia pelo Sudeste Asiático.

No ano passado, e devido à pandemia de Covid-19, as autoridades não tinham permitido a entrada de turistas no local.