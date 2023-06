Sismo faz vários mortos no Haiti e mais de 30 feridos

Pelo menos quatro pessoas morreram e 36 ficaram feridas na sequência de um sismo que abalou o Haiti.

Um terramoto que, de acordo com dados preliminares, teve uma magnitude de 4,9 na escala de Richter atingiu o sul do Haiti, na terça-feira. Pelo menos quatro pessoas morreram e 36 ficaram feridas, dizem as autoridades locais. A catástrofe natural provocou um movimento de pânico.

O sismo ocorreu de madrugada perto da cidade costeira de Jeremie, no sudoeste do país, a uma profundidade de 10 quilómetros, dados do Serviço Geológico dos EUA.

Este terramoto ocorre quase dois anos depois de um outro que vitimou, mortalmente, mais de 2.200 pessoas. Les Cayes foi a localidade que sofreu os maiores danos.

Mas o mais mortífero data de 2010. O sismo de magnitude 7, sentido perto da capital, Port-au-Prince, matou pelo menos 200.000 pessoas e causou uma devastação generalizada.

País vive inundações mortais

O sismo acontece no momento em que o país vive um outro drama. As fortes chuvas que caíram no último fim de semana provocarm inundações em mais de 31.000 casas. Mais de 13.000 pessoas ficaram desalojadas em dez regiões do oeste, sudeste, norte e centro do país. A Agência de Proteção Civil dava conta de, pelo menos, 51 mortos e 140 feridos. Havia várias pessoas desaparecidas.