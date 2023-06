Zelenskyy desloca-se à província de Kherson para coordenar as operações relacionadas com a explosão da barragem Nova Kakhovka

O Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskyy, visitou a província de Kherson, no sul da Ucrânia, para coordenar, juntamente com as autoridades da região, as operações de emergência e salvamento face à catástrofe provocada pela destruição da barragem Nova Kakovka.

O colapso da barragem inundou dezenas de localidades nas margens do rio Dniepre.

As autoridades afirmam que pelo menos 4.000 pessoas foram evacuadas das margens russas e ucranianas do rio Dniepre, que se tornou parte da linha da frente entre as forças em conflito.

As primeiras informações dão conta de três a cinco mortes na sequência das inundações.

Zelenskyy defendeu a criação de um programa para aliviar as perdas económicas de empresas e pessoas.

O Presidente ucraniano defendeu ainda a "recuperação do ecossistema da região".

As autoridades tentam fornecer água potável e apoiar o resgate de animais que ficaram presos pela água, assim como travar os grandes danos ambientais.

O Presidente ucraniano agradeceu às equipas de salvamento que trabalham para ajudar as pessoas atingidas.

Kiev e Moscovo acusam-se mutuamente da destruição da barragem que fornece água à península da Crimeia e à central nuclear de Zaporijia.