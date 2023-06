Zona Euro entra em recessão técnica

No último trimestre do ano passado e no primeiro deste ano, o PIB do bloco caiu 0,1%

A Zona Euro entrou em recessão técnica, ou seja, sofreu uma contração económica durante dois trimestres consecutivos. No final do ano passado e no início deste ano, o PIB diminuiu 0,1%. O peso da economia alemã, que registou uma queda de 0,3%, foi sentido por todo o bloco. A Europa está a ser fortemente atingida pelas consequências da guerra na Ucrânia, que fez os preços dos alimentos e dos combustíveis subir e as famílias cortar nas despesas. Longe de cair em alarmismos, Bruxelas sublinha a "resiliência" da economia europeia, que "continuou a criar emprego". A Comissão Europeia vai rever a sua previsão de crescimento de 1,1% para 2023.

Partilhe esta notícia Copiar/colar o link embed do vídeo: Copiar

Partilhar

Tweet

Partilhar

send

Partilhar

Tweet

Partilhar

send

Mais Menos Partilhar

Send

Partilhar

Send

Hot Topic

Saiba mais sobre

Guerra na Ucrânia