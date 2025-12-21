Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Soldado observa vacinas carregadas num camião, enquanto França lança campanha para vacinar 750 mil bovinos contra dermatose nodular, no sudoeste de França, 18 dez. 2025
No Comment

Vídeo. França mobiliza forças armadas para combater surto de doença bovina

Últimas notícias:

Forças Armadas francesas apoiam campanha nacional de vacinação de bovinos para combater a dermatose nodular contagiosa

França mobilizou as Forças Armadas para acelerar a campanha nacional de vacinação de bovinos, à medida que a dermatose nodular bovina se propaga em várias regiões.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Governo quer proteger cerca de 750 mil animais, numa altura em que o surto aumenta a pressão sobre agricultores e serviços veterinários.

Medida surge após pedido do primeiro-ministro Sébastien Lecornu para reforçar os esforços civis.

Desde 20 de dezembro, o Serviço de Saúde das Forças Armadas tem trabalhado ao lado dos serviços do Estado e de agricultores nos departamentos afetados.

Quase metade do gado bovino em Ariège já foi vacinada, percentagem que supera os 70% em Aude e atinge cobertura total nos Pireneus Orientais.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE