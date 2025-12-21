Vídeo. França mobiliza forças armadas para combater surto de doença bovina

França mobilizou as Forças Armadas para acelerar a campanha nacional de vacinação de bovinos, à medida que a dermatose nodular bovina se propaga em várias regiões.
Governo quer proteger cerca de 750 mil animais, numa altura em que o surto aumenta a pressão sobre agricultores e serviços veterinários.
Medida surge após pedido do primeiro-ministro Sébastien Lecornu para reforçar os esforços civis.
Desde 20 de dezembro, o Serviço de Saúde das Forças Armadas tem trabalhado ao lado dos serviços do Estado e de agricultores nos departamentos afetados.
Quase metade do gado bovino em Ariège já foi vacinada, percentagem que supera os 70% em Aude e atinge cobertura total nos Pireneus Orientais.