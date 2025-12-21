PP procura maioria absoluta nas eleições antecipadas na Extremadura

As assembleias de voto abriram as portas às 9h00 deste domingo nos 791 centros autorizados. É a primeira vez na história da Extremadura que se convocam eleições regionais antecipadas, separadas do resto das comunidades e em dezembro, a poucos dias do Natal.

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Tudo começou a 27 de outubro, quando a presidente da Junta, María Guardiola, anunciou a dissolução da Assembleia após o bloqueio do orçamento para 2026. O Vox e o PSOE apresentaram uma alteração conjunta que anulava as contas regionais, o que levou à primeira convocação de eleições antecipadas nesta região espanhola, em democracia.

A campanha teve um perfil nacional invulgar. Os líderes dos principais partidos visitaram a região muito mais do que o habitual, conscientes de que este resultado será o primeiro de um ciclo de eleições que incluirá Aragão em fevereiro, Castela e Leão em março e possivelmente a Andaluzia em junho. A esta polémica juntou-se o desaparecimento de várias urnas de voto por correspondência.

No total, 890.985 eleitores podem votar para eleger os 65 deputados da Assembleia: 36 por Badajoz e 29 por Cáceres. Destes, mais de 26.000 votarão pela primeira vez. As assembleias de voto estarão abertas até às 20:00 e os primeiros números provisórios são esperados por volta das 21:30.

O que dizem as sondagens e o que está em jogo

A média das sondagens coloca o PP como líder, com cerca de 41% dos votos e entre 26 e 30 lugares. Durante a campanha, Guardiola ganhou uma décima de ponto e um lugar, mas ficaria aquém da maioria absoluta, fixada em 33 deputados.

O PSOE, que ganhou votos em 2023, embora tenha empatado em lugares com o PP, enfrenta uma queda nas sondagens. De acordo com a última projeção, ficaria abaixo dos 30 por cento e desceria para 21 lugares, menos sete do que em 2023. Seria o pior resultado socialista em décadas, numa região que tem sido tradicionalmente território do PSOE.

O Vox está a consolidar a sua posição como terceira força e poderá duplicar a sua representação, passando de cinco para 11 a 13 lugares, de acordo com as estimativas. O partido de Santiago Abascal volta assim a ser a chave do governo, depois de ter rompido com o PP há dois anos e meio.

Unidas por Extremadura aspira a melhorar ligeiramente o seu resultado, com projecções que o colocam entre 6 e 7 deputados, em comparação com os 4 que obteve em 2023.

A aritmética parlamentar é clara: a soma do PP e do Vox ultrapassaria confortavelmente os 33 lugares necessários para uma maioria absoluta, enquanto o bloco progressista teria muita dificuldade em atingir esse limiar, mesmo na melhor das hipóteses.

Participação e incidentes num dia de chuva

Um dos pontos de interrogação das eleições deste dia é a afluência às urnas. Desde 1983, a Extremadura nunca esteve abaixo dos 70% de participação, exceto em 2019, quando esteve perto dos 69%. A mudança de data, a proximidade do Natal e o facto de se votar separadamente das eleições autárquicas poderão afetar a afluência às urnas.

O dia começou com alguns incidentes. Numa assembleia de voto em Mérida, próxima da Presidência da Junta, vários funcionários da mesa de voto não compareceram. Também se registaram ausências noutras escolas da capital da Extremadura, embora as mesas de voto tenham podido ser constituídas com substitutos.

O tempo também não convida os eleitores a sair de casa. O norte de Cáceres está sob alerta amarelo devido a chuvas que podem acumular até 40 litros por metro quadrado. As temperaturas oscilam entre os 4ºC e os 11ºC em Badajoz e entre os 4ºC e os 9ºC em Cáceres.

A Cruz Vermelha criou um serviço especial com mais de cinquenta veículos para o transporte de pessoas idosas, dependentes ou doentes para as assembleias de voto.

A Extremadura abre assim um longo calendário eleitoral que poderá marcar o ritmo político de Espanha até 2027. Os resultados deste domingo determinarão se o PP consegue a estabilidade que procura ou se, mais uma vez, os pactos determinarão quem governa a região.