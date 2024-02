Partido Popular espanhol vence eleições na Galiza com maioria absoluta

De Euronews

O Partido Popular da Galiza venceu as eleições autonómicas de domingo, mantendo a maioria absoluta que detém no parlamento desde 2009.

PUBLICIDADE

O Partido Popular (PP), da oposição conservadora espanhola, venceu as eleições regionais da Galiza com maioria absoluta, este domingo. O presidente regional galego, Alfonso Rueda, afirmou que se tratou de uma vitória "justa".

"Hoje, toda a gente falava da Galiza. Toda a gente estava expectante em relação à Galiza. Toda a gente estava a olhar para nós", disse Rueda, citado pelas agências internacionais, após a sua vitória.

O PP, de centro-direita, obteve 40 lugares na assembleia regional de 75 deputados, ao conseguir47,41% dos votos. Já o Bloco Nacionalista Galego ficou em segundo lugar, com 31,57% dos votos e 25 lugares, seguido do Partido Socialista, com nove lugares.

O líder nacional do PP, Alberto Nunez Feijóo, foi presidente regional da Galiza de 2009 a 2022, quando o atual presidente Alfonso Rueda assumiu o cargo.

O Partido Popular governa a Galiza há 15 anos, sendo que a sua vitória reforça a posição de Feijóo como principal opositor do primeiro-ministro socialista, Pedro Sanchez.

A Galiza é uma das regiões mais conservadoras de Espanha e o local de nascimento do ditador de longa data Francisco Franco.