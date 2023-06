De Euronews

Os bombeiros continuam a combater as chamas. O fumo intenso já chegou a Nova Iorque e o presidente dos EUA disse que fogos são uma "dura lembrança do impacto das alterações climáticas."

No Canadá, os incêndios florestais, já obrigaram mais de 20 mil pessoas a deixar as casas.

A maioria dos fogos teve origem no Quebéc, mas o fumo intenso e o vento espalharam a preocupação além-fronteiras.

Neste momento, há mais de uma centena de fogos ativos e os balanços recentes apontam para a destruição de 3,3 milhões de hectares de área florestal, 13 vezes a média de dez anos.

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, acusou o líder da oposição de combater os planos contra alterações climáticas e também falou em falta de ação neste campo.

Portugal, Espanha e França vão enviar, em conjunto 280 bombeiros para ajudar no combate às chamas.

Dos EUA também partiram mais de 600 bombeiros a par de equipamento para ajudar no combate às chamas.

Há fumo em Nova Iorque

O fumo já chegou a Nova Iorque e as autoridades apelaram à população a limitar as atividades ao ar livre.

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA alertou que a má qualidade do ar é "nociva" para as pessoas com problemas respiratórios.

Já o presidente dos EUA, Joe Biden, lembrou que os fogos são uma "dura lembrança do impacto das alterações climáticas."