A jornalista Sasha Vakulina mostra-lhe o mapa com as últimas movimentações no teatro de guerra na Ucrânia

A contraofensiva da Ucrânia para recuperar o território ocupado pela Rússia está a decorrer em diversas frentes, adianta o Instituto para o Estudo da Guerra. As operações de reconquista terão começado no domingo, de acordo com os dados recolhidos pelo grupo de estudo que acompanha de perto as movimentações no terreno da invasão russa iniciada a 24 de fevereiro. A jornalista Sasha Vakulina mostra-lhe no vídeo em cima os mapas das operações em curso no teatro de guerra.

Hot Topic

Saiba mais sobre

Guerra Rússia-Ucrânia